ЕС рассчитывает на тесное партнерство с США после победы Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министры иностранных дел стран Евросоюза ожидают достаточно тесного партнерства с США после вступления Дональда Трампа на пост президента страны. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини по итогам неформальной министерской встречи в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Мы вместе решили сотрудничать со следующей администрацией, начиная с первой же недели переходного периода", - сказала Ф.Могерини.
Как отметил премьер-министр Бельгии Дидье Рейндерс, какой бы ни была новая администрация президента США, он должен знать, что Европе придется усиливать меры безопасности и обороны.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал "отчаянные и истерические комментарии", сделанные некоторыми лидерами ЕС сразу после избрания Д.Трампа на пост президента.
На официальном саммите глав МИД стран ЕС, в котором принимают участие представители всех стран блока, будут обсуждаться отношения с Турцией и оборонное сотрудничество с НАТО.
В минувшую пятницу глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сделал ряд непривычно резких заявлений относительно Дональда Трампа, сказав, что избрание его президентом ставит под угрозу отношения США и Евросоюза.
Он также предупредил о разрушительных последствиях, которые могут иметь высказывания Д.Трампа о политике в области безопасности.