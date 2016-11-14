ЄС не змінить політику щодо Росії - Ф.Могеріні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. ЄС “не змінить політику щодо Росії”, навіть якщо це зроблять США, передає УНН зпосиланням на ТАСС.
Про таке заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні за підсумками екстреної зустрічі міністрів закордонних справ, скликаній для обговорення підсумків виборів в США
“ЄС займає дуже принципову позицію по анексії Криму та по ситуації в Україні, і ця позиція не зміниться, незалежно від можливих змін позиції інших держав, зокрема США, — заявила Ф.Могеріні.
У той же час Ф.Могеріні зазначила, що ЄС націлений на тісну співпрацю з новою адміністрацією США.
“Глави МЗС висловили готовність до дуже тісної співпраці з майбутньою адміністрацією США. Ми вирішили почати цю роботу вже в перші тижні перехідного періоду (в США)”
Також вона висловила надію, що зможе незабаром відвідати США і запросити нового держсекретаря на засідання Ради ЄС у Брюссель.
Як повідомляв УНН, керівником апарату співробітників Білого дому стане Р.Прібус.