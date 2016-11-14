ЕС не изменит политику в отношении России - Ф.Могерини
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. ЕС "не изменит политику в отношении России", даже если это сделают США, передает УНН из ссылки на ТАСС.
О таком заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини по итогам экстренной встречи министров иностранных дел, созванной для обсуждения итогов выборов в США
"ЕС занимает очень принципиальную позицию по аннексии Крыма и по ситуации в Украине, и эта позиция не изменится, независимо от возможных изменений позиции других государств, в частности США, - заявила Ф.Могерини.
В то же время Ф.Могерини отметила, что ЕС нацелен на тесное сотрудничество с новой администрацией США.
"Главы МИД выразили готовность к очень тесному сотрудничеству с будущей администрацией США. Мы решили начать эту работу уже в первые недели переходного периода (в США) "
Также она выразила надежду, что сможет вскоре посетить США и пригласить нового госсекретаря на заседание Совета ЕС в Брюссель.
Как сообщал УНН, руководителем аппарата сотрудников Белого дома станет Р.Прибус.