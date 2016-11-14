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15 марта, 19:03 • 111191 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155125 просмотра

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15 марта, 13:22 • 130643 просмотра

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15 марта, 12:52 • 108817 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103551 просмотра

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ЕС не изменит политику в отношении России - Ф.Могерини

ЕС не изменит политику в отношении России - Ф.Могерини

Киев • УНН

 • 9377 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. ЕС "не изменит политику в отношении России", даже если это сделают США, передает УНН из ссылки на ТАСС.

О таком заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини по итогам экстренной встречи министров иностранных дел, созванной для обсуждения итогов выборов в США

"ЕС занимает очень принципиальную позицию по аннексии Крыма и по ситуации в Украине, и эта позиция не изменится, независимо от возможных изменений позиции других государств, в частности США, - заявила Ф.Могерини.

В то же время Ф.Могерини отметила, что ЕС нацелен на тесное сотрудничество с новой администрацией США.

"Главы МИД выразили готовность к очень тесному сотрудничеству с будущей администрацией США. Мы решили начать эту работу уже в первые недели переходного периода (в США) "

Также она выразила надежду, что сможет вскоре посетить США и пригласить нового госсекретаря на заседание Совета ЕС в Брюссель.

Как сообщал УНН, руководителем аппарата сотрудников Белого дома станет Р.Прибус.

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