ЄС наступного тижня хоче провести саміт на противагу тому, який відбувся у Китаї

$41.400.00
45.840.00
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 694 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 7370 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 22474 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 94122 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 166918 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 171375 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 135989 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136852 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87385 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94045 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4м/с
55%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 7080 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 11859 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 15836 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 15463 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 11422 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 694 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 171375 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 232222 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 380631 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 317438 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 12683 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 17929 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 34458 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 31005 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 135989 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

ЄС наступного тижня хоче провести саміт на противагу тому, який відбувся у Китаї

Київ • УНН

 • 201961 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Євросоюз наступного тижня прийме лідерів близько 20 країн, щоб посилити свій план глобальної інфраструктури, спрямований на конкуренцію з Китаєм у стратегічних регіонах. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

ЄС наступного тижня хоче провести саміт на противагу тому, який відбувся у Китаї

Деталі

Саміт відбудеться через тиждень після того, як Китай зібрав представників понад 130 країн, щоб відсвяткувати річницю започаткування глобальної ініціативи "Один пояс, один шлях".

Глави держав і урядів, які візьмуть участь у форумі "Глобальний портал" ЄС 25-26 жовтня в Брюсселі, включають глав Бангладеш, Сенегалу, Намібії та Молдови, повідомив високопоставлений чиновник ЄС на умовах анонімності. Представництво Єгипту та Демократичної Республіки Конго ще не визначено.

До відома

"Глобальний портал" – це план ЄС на 300 мільярдів євро (322 мільярди доларів) спрямований на розвиток розумних, чистих і безпечних зв’язків у цифровому, енергетичному та транспортному секторах, йдеться на веб-сайті Єврокомісії.

ЄС та його союзники конкурують з такими країнами, як Китай, за розвиток інфраструктури та проектів комунікацій у країнах, що розвиваються.

Під час форуму Сі Цзіньпін представив свій інвестиційний план як радикальну альтернативу світовому порядку, який очолює США. Його підтримав президент рф путін.

Єврокомісія планує провести менш маштабний, але більш результативний саміт, ніж пекінський, повідомив представник ЄС. Форум збере інститути ЄС та держави-члени з країнами-партнерами та європейськими компаніями, які бажають інвестувати у проекти. Очікуються високопоставлені представники великих компаній ЄС, зокрема Orange, Allianz, Alstom, Danone, Enel, Siemens і Telefonica.

На форумі пройдуть дискусії щодо зеленої енергетики, освіти та досліджень, найважливішої сировини, транспортних коридорів, виробництва товарів для здоров'я та цифрової інфраструктури.

Очікується, що ЄС підпише два меморандуми про взаєморозуміння з Демократичною Республікою Конго та Замбією, що полегшить доступ до найважливішої сировини, оскільки блок прагне диверсифікувати постачальників.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: путін у Китаї зустрівся з Сі: хвалив Пекін та пропонував Північний морський шлях

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.80
Bitcoin
$84,570.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,249.75
Ethereum
$1,622.32