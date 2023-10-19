ЄС наступного тижня хоче провести саміт на противагу тому, який відбувся у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Євросоюз наступного тижня прийме лідерів близько 20 країн, щоб посилити свій план глобальної інфраструктури, спрямований на конкуренцію з Китаєм у стратегічних регіонах. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Саміт відбудеться через тиждень після того, як Китай зібрав представників понад 130 країн, щоб відсвяткувати річницю започаткування глобальної ініціативи "Один пояс, один шлях".
Глави держав і урядів, які візьмуть участь у форумі "Глобальний портал" ЄС 25-26 жовтня в Брюсселі, включають глав Бангладеш, Сенегалу, Намібії та Молдови, повідомив високопоставлений чиновник ЄС на умовах анонімності. Представництво Єгипту та Демократичної Республіки Конго ще не визначено.
До відома
"Глобальний портал" – це план ЄС на 300 мільярдів євро (322 мільярди доларів) спрямований на розвиток розумних, чистих і безпечних зв’язків у цифровому, енергетичному та транспортному секторах, йдеться на веб-сайті Єврокомісії.
ЄС та його союзники конкурують з такими країнами, як Китай, за розвиток інфраструктури та проектів комунікацій у країнах, що розвиваються.
Під час форуму Сі Цзіньпін представив свій інвестиційний план як радикальну альтернативу світовому порядку, який очолює США. Його підтримав президент рф путін.
Єврокомісія планує провести менш маштабний, але більш результативний саміт, ніж пекінський, повідомив представник ЄС. Форум збере інститути ЄС та держави-члени з країнами-партнерами та європейськими компаніями, які бажають інвестувати у проекти. Очікуються високопоставлені представники великих компаній ЄС, зокрема Orange, Allianz, Alstom, Danone, Enel, Siemens і Telefonica.
На форумі пройдуть дискусії щодо зеленої енергетики, освіти та досліджень, найважливішої сировини, транспортних коридорів, виробництва товарів для здоров'я та цифрової інфраструктури.
Очікується, що ЄС підпише два меморандуми про взаєморозуміння з Демократичною Республікою Конго та Замбією, що полегшить доступ до найважливішої сировини, оскільки блок прагне диверсифікувати постачальників.
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