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ЕС на следующей неделе хочет провести саммит в противовес тому, который состоялся в Китае

Киев • УНН

 • 201961 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Евросоюз на следующей неделе примет лидеров около 20 стран, чтобы усилить свой план глобальной инфраструктуры, направленный на конкуренцию с Китаем в стратегических регионах. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

ЕС на следующей неделе хочет провести саммит в противовес тому, который состоялся в Китае

Детали

Саммит состоится через неделю после того, как Китай собрал представителей более 130 стран, чтобы отпраздновать годовщину начала глобальной инициативы "Один пояс, один путь".

Главы государств и правительств, которые примут участие в форуме "Глобальный портал" ЕС 25-26 октября в Брюсселе, включают глав Бангладеш, Сенегала, Намибии и Молдовы, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности. Представительство Египта и Демократической Республики Конго еще не определено.

К сведению

"Глобальный портал" – это план ЕС на 300 миллиардов евро (322 миллиарда долларов) направленный на развитие умных, чистых и безопасных связей в цифровом, энергетическом и транспортном секторах, говорится на веб-сайте Еврокомиссии.

ЕС и его союзники конкурируют с такими странами, как Китай, за развитие инфраструктуры и проектов коммуникаций в развивающихся странах.

Во время форума Си Цзиньпин представил свой инвестиционный план как радикальную альтернативу мировому порядку, который возглавляет США. Его поддержал президент рф путин.

Еврокомиссия планирует провести менее масштабный, но более результативный саммит, чем пекинский, сообщил представитель ЕС. Форум соберет институты ЕС и государства-члены со странами-партнерами и европейскими компаниями, желающими инвестировать в проекты. Ожидаются высокопоставленные представители крупных компаний ЕС, в частности Orange, Allianz, Alstom, Danone, Enel, Siemens и Telefonica.

На форуме пройдут дискуссии по зеленой энергетике, образованию и исследованиям, важнейшему сырью, транспортным коридорам, производству товаров для здоровья и цифровой инфраструктуре.

Ожидается, что ЕС подпишет два меморандума о взаимопонимании с Демократической Республикой Конго и Замбией, что облегчит доступ к важнейшему сырью, поскольку блок стремится диверсифицировать поставщиков.

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