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ЄС надає Україні 4 млн євро на громадські ініціативи із протидії COVID-19

ЄС надає Україні 4 млн євро на громадські ініціативи із протидії COVID-19

Київ • УНН

 • 12770 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Європейський Союз надає Україні 4 млн євро для підтримки громадських ініціатив з боротьби із COVID-19. Про це повідомив посол ЄС в Україні Матті Маасікас у відеозверненні, передає УНН.

“Криза, пов’язана з коронавірусом, наголошує на надзвичайній важливості людей навколо нас. Упродовж століть українська громада опікувалась тими, хто потребує допомоги найбільше. Оскільки більшість громадян самоізолювалися вдома, українське суспільство зайняло активну позицію. Сьогодні тисячі волонтерів долучились до боротьби з коронавірусом”, — сказав посол.

Він пояснив, що зазначені волонтери доставляють їжу літнім людям, допомагають вчителям працювати онлайн і протидіють дезінформації.

“Пакет допомоги Європейського Союзу для України передбачає 4 мільйони євро на підтримку громадських ініціатив, які надають допомогу там, де це найбільше потрібно”, — зазначив Маасікас.

Як повідомляв УНН, Євросоюз виділить Україні понад 190 млн євро на боротьбу з епідемією. 

Тисячі волонтерів приєдналися до боротьби з COVID-19, допомагаючи найвразливішим людям в Україні. ЄС надає 4 мільйони євро на підтримку цих громадських ініціатив. Дивіться відео Посла ЄС @MattiMaasikas. #ПрямуємоРазом #ДолаємоCOVID19 #GOZNAMY pic.twitter.com/3QH6eExHlc

— EU in Ukraine (@EUDelegationUA) April 13, 2020

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