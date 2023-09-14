Єрмак провів телефонну розмову із Салліваном: говорили про наступ та безпекові потреби України

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"Розповів про актуальну ситуацію на фронті, а також про заходи, яких вживають сили оборони для просування вперед. Обговорили безпекові потреби України, а також Формулу миру Президента Володимира Зеленського”, - повідомив Єрмак.

Керівник Офісу президента також подякував Саллівану за підтримку України. Він також передав слова вдячності Президенту США, обом палатам Конгресу та американському народу за їхню допомогу, яка є потужною та важливою для України та її народу.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що 2 вересня, Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном. Єрмак проінформував співрозмовника про потреби українських військових для деокупації українських територій від російських загарбників.