Єрмак провів селекторну нараду з головами ОДА щодо дотримання карантину під час свята
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів селекторну нараду з головами ОДА щодо проблем дотримання карантинних обмежень під час Великодня. Про це повідомляє пресслужба ОПУ, інформує УНН.
"Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів спеціальну селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій. Захід, який відбувся у суботу ввечері, був присвячений дотриманню карантинних обмежень під час святкування Великодня та закриттю продуктових ринків, які продовжують працювати попри запровадження тимчасової заборони", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у нараді також взяли участь перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов і міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
"Було зазначено, що в деяких областях продовжують працювати продуктові ринки, хоча Міністерство охорони здоров’я заборонило роботу ринків на час карантину з метою боротьби з поширенням коронавірусу. Голови ОДА повідомили про заходи, яких вживають у їхніх регіонах для посилення контролю за дотриманням обмежувальних заходів, зокрема заборони вуличної торгівлі та роботи ринків", - повідомляє пресслужба.
Крім того, на нараді обговорювалася готовність областей до виконання карантинних вимог під час великодніх богослужінь.
"Керівник Офісу Президента наголосив на неприпустимості масових зібрань у храмах, адже це становить небезпеку для здоров’я та життя людей. Він зауважив, що Президент України Володимир Зеленський неодноразово наполегливо закликав громадян святкувати Великдень вдома й не допускати скупчень. Андрій Єрмак запропонував головам облдержадміністрацій невідкладно звернутися до керівництва церков з тим, щоб вони пояснили вірянам необхідність залишатися вдома, адже їхні слова дуже вагомі для місцевої громади", - інформують в ОПУ.
Крім того, очільники областей мають налагодити чітку координацію з Національною поліцією, щоб оперативно реагувати на можливі виклики.
Андрій Єрмак наголосив, що Офіс Президента тримає ситуацію в регіонах на особливому контролі, постійно перебуває на зв'язку і в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій готовий негайно відреагувати.
Як повідомлялося раніше в УНН, правоохоронці зафіксували 19 порушень під час великодніх богослужінь.