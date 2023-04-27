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Єрмак і Залужний знову зідзвонилися з колегами з США: обговорили постачання озброєння та боєприпасів

Єрмак і Залужний знову зідзвонилися з колегами з США: обговорили постачання озброєння та боєприпасів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний обговорили з американськими колегами постачання озброєння та боєприпасів та поінформували їх про актуальну ситуацію на полі бою, повідомили в ОП, пише УНН.

Деталі

«У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі», - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що американську сторону було поінформовано про актуальну ситуацію на полі бою, можливі дії ворога та заходи, яких вживають сили безпеки й оборони України з метою звільнення українських земель.

«Андрій Єрмак і Валерій Залужний акцентували на важливості продовження активної підтримки партнерами української армії, зокрема постачання озброєння та боєприпасів», - зазначається в повідомленні.

Окрім того, керівник Офісу Глави держави висловив подяку команді Президента Джозефа Байдена, обом палатам Конгресу США та народу Америки за потужну підтримку й лідерство в питанні відбиття російської агресії та захисту свободи й демократичних цінностей у Європі.

Доповнення

ЄС працює над прискоренням постачання боєприпасів для України.

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