єПідтримка: за три дні на допомогу армії українці перерахували 1,5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. За три дні, з 25 лютого до 28 лютого, українці перерахували 1,5 мільярда гривень на допомогу армії через програму "єПідтримка". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.
Цитата
“Українці, ви вже відправили армії 1,5 мільярда гривень з єПідтримки. Не зупиняймось”, - написав він.
Додамо
Кошти на допомогу українській армії можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який зберігається на банківській картці єПідтримки.
Сервіс співпрацює з картками Монобанку, ПриватБанку чи Альфа-Банку.
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У ПриватБанку розповіли, скільки грошей українці перерахували на армію за дві доби.