еПоддержка: за три дня на помощь армии украинцы перечислили 1,5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. За три дня, с 25 февраля по 28 февраля, украинцы перечислили 1,5 миллиарда гривен на помощь армии через программу "еПоддержка". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.
Цитата
“Украинцы, вы уже отправили армии 1,5 миллиарда гривен с поддержки. Не останавливаемся", - написал он.
Добавим
Средства на помощь украинской армии можно перечислить через Portmone — всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который хранится на банковской карте еПоддержки.
Сервис сотрудничает с картами Монобанка, Приватбанка или Альфа-Банка.
Напомним
В Приватбанке рассказали, сколько денег украинцы перечислили на армию за двое суток.