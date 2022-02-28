еПоддержка: за три дня на помощь армии украинцы перечислили 1,5 млрд грн

Цитата

“Украинцы, вы уже отправили армии 1,5 миллиарда гривен с поддержки. Не останавливаемся", - написал он.

Добавим

Средства на помощь украинской армии можно перечислить через Portmone — всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который хранится на банковской карте еПоддержки.

Сервис сотрудничает с картами Монобанка, Приватбанка или Альфа-Банка.

Напомним

В Приватбанке рассказали, сколько денег украинцы перечислили на армию за двое суток.