Єгипет перегляне розмір компенсації від власника судна, яке блокувало Суецький канал
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Влада Єгипту планує перерахувати компенсацію, яку вимагає від власника судна Ever Given, що заблокувало Суецький канал в березні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
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Як заявили перед слуханням представники Адміністрації Суецького каналу, на судовому засіданні порушать питання про перегляд суми компенсації від власника судна Ever Given. Про яку нову цифру йтиметься - не уточнюється.
Нагадаємо
Судно Ever Given сіло на мілину в Суецькому каналі, одній з найважливіших водних артерій світу, 24 березня через погіршення видимості на тлі піщаної бурі і несприятливих погодних умов.
Це призвело до блокування руху по каналу. У заторі опинилися сотні судів, в тому числі нафтові і СПГ-танкери.
Щоденний збиток через інцидент в Суецькому каналі світовій економіці сягав мільярди доларів. Зокрема, щоденні збитки Єгипту оцінюються в 12-14 мільйонів доларів, а збитки, що завдано глобальній торгівлі - близько 10 млрд доларів.
Адміністрація Суецького каналу (SCA) вимагала за це 916 млн доларів.