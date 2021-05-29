Єгипет перегляне розмір компенсації від власника судна, яке блокувало Суецький канал

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Як заявили перед слуханням представники Адміністрації Суецького каналу, на судовому засіданні порушать питання про перегляд суми компенсації від власника судна Ever Given. Про яку нову цифру йтиметься - не уточнюється.

Нагадаємо

Судно Ever Given сіло на мілину в Суецькому каналі, одній з найважливіших водних артерій світу, 24 березня через погіршення видимості на тлі піщаної бурі і несприятливих погодних умов.

Це призвело до блокування руху по каналу. У заторі опинилися сотні судів, в тому числі нафтові і СПГ-танкери.

Щоденний збиток через інцидент в Суецькому каналі світовій економіці сягав мільярди доларів. Зокрема, щоденні збитки Єгипту оцінюються в 12-14 мільйонів доларів, а збитки, що завдано глобальній торгівлі - близько 10 млрд доларів.

Адміністрація Суецького каналу (SCA) вимагала за це 916 млн доларів.