Єдиної антипутінської коаліції серед партнерів ще не існує, вона формується, - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Серед країн-партнерів України ще немає «антипутінської коаліції». Про це заявив секретар Ради з нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю “Апостроф TV”, пише УНН.
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«В цій війні у кожної країни своє бачення. Остаточної антипутінської коаліції, єдиної, на сьогоднішній день ще немає – вона лише формується. Скажімо так, нариси вже існують», - сказав Данілов.
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З його слів, українська сторона чітко усвідомлює, що такі держави, як Великобританія та Сполучені Штати, вже прийняли для себе рішення.
«Є частина країн, які вважаються партнерами, але, коли доходить до справ – є і «тяжко в часі», і якісь інші речі. Це дуже важлива робота, вона дуже складна, Президент докладає великі зусилля, тому що він кожет день спілкується, у нього є важливе завдання – пояснювати лідерам країн», - додав секретар РНБО.
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