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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Єдиної антипутінської коаліції серед партнерів ще не існує, вона формується, - Данілов

Єдиної антипутінської коаліції серед партнерів ще не існує, вона формується, - Данілов

Київ • УНН

 • 119175 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Серед країн-партнерів України ще немає «антипутінської коаліції». Про це заявив секретар Ради з нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю “Апостроф TV”, пише УНН.

Цитата

«В цій війні у кожної країни своє бачення. Остаточної антипутінської коаліції, єдиної, на сьогоднішній день ще немає – вона лише формується. Скажімо так, нариси вже існують», - сказав Данілов.

Деталі

З його слів, українська сторона чітко усвідомлює, що такі держави, як Великобританія та Сполучені Штати, вже прийняли для себе рішення.

«Є частина країн, які вважаються партнерами, але, коли доходить до справ – є і «тяжко в часі», і якісь інші речі. Це дуже важлива робота, вона дуже складна, Президент докладає великі зусилля, тому що він кожет день спілкується, у нього є важливе завдання – пояснювати лідерам країн», - додав секретар РНБО.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Данілов: росією керує 85 людей, майже кожен з них - путін.

Українські Національні Новини

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