Єдиний в Україні центр "Екологічна варта" запрацював на Черкащині
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. На Черкащині запрацював єдиний в Україні інформаційно-просвітницький центр “Екологічна варта”. Презентація центру відбулась у селі Виграїв Корсунь-Шевченківського району, повідомили УНН-Центр у Черкаському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
Робота центру є цілорічною: під час навчального року функціонуватимуть школи вихідного дня; на період канікул центр діятиме як табір для дітей.
Наразі вже прийнято на відпочинок на період осінніх канікул дітей пільгових категорій.
Програма перебування дітей в центрі поєднує відпочинок з навчально-виховною діяльністю, екскурсійну, творчу та практичну роботу у напрямку збереження довкілля. Просвітницька діяльність в центрі проводиться з використанням сучасних технологій.
Крім того, з метою проведення практичної природоохоронної роботи на території Центру створені та функціонують дослідні ділянки для ведення органічного землеробства, вирощування червонокнижних рослин, зокрема підсніжника.