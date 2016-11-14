Единственный в Украине центр "Экологическая стража" заработал на Черкасщине
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 14 ноября. УНН. В Черкасской области заработал единственный в Украине информационно-просветительский центр "Экологическая стража". Презентация центра состоялась в селе Выграев Корсунь-Шевченковского района, сообщили УНН-Центр в Черкасском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.
Работа центра является круглогодичной: во время учебного года будут функционировать школы выходного дня, на период каникул центр будет действовать как лагерь для детей.
Сейчас уже принято на отдых на период осенних каникул детей льготных категорий.
Программа пребывания детей в центре сочетает отдых с учебно-воспитательной деятельностью, экскурсионную, творческую и практическую работу в направлении сохранения окружающей среды. Просветительская деятельность в центре проводится с использованием современных технологий.
Кроме того, с целью проведения практической природоохранной работы на территории Центра созданы и функционируют опытные участки для ведения органического земледелия, выращивания краснокнижных растений, в частности подснежника.