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ЄБРР цього року інвестував в Україну вже 300 млн євро - Зеленський

ЄБРР цього року інвестував в Україну вже 300 млн євро - Зеленський

Київ • УНН

 • 25417 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Європейського банку реконструкції та розвитку інвестував в Україну вже 300 млн євро у 2020 році, а виконуючий обов’язки президента ЄБРР Юрген Рігтерінк відзначив важливі українські реформи. Про це на своїй сторінці в Twitter написав Президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.

"ЄБРР вже інвестував в Україну 300 млн євро у 2020 році. Україна цінує підтримку Банку. Приємно, що Юрген Рігтерінк відзначив наші важливі реформи: боротьбу з корупцією, закони про концесію, ринок землі, приватизацію, банки. Ми хочемо змін заради українців. Радий, що це видно й на відстані", - написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС.

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Як повідомлялося раніше в УНН, у ЄБРР відреагували на ситуацію навколо "зеленої" енергетики.

.@EBRD вже інвестував в Україну €300 млн у 2020. Україна цінує підтримку Банку. Приємно, що @JRigterink відзначив наші важливі реформи: боротьбу з корупцією, закони про концесію, ринок землі, приватизацію, банки. Ми хочемо змін заради українців. Радий, що це видно й на відстані.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2020

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