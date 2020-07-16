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ЄБРР відреагував на ситуацію навколо "зеленої" енергетики

ЄБРР відреагував на ситуацію навколо "зеленої" енергетики

Київ • УНН

 • 15918 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) серйозно стурбований нинішньою ситуацією у секторі відновлюваної енергетики України, повідомляє УНН із посиланням на заяву Банку.

ЄБРР вітає посередництво, яке очолює Секретаріат енергетичного співтовариства між інвесторами у відновлювані джерела енергії та українськими органами влади, що спрямоване на пошук збалансованої схеми підтримки відновлюваних джерел енергії. Однак, хоча процес й забезпечив угоду в багатьох сферах, схема підтримки відновлюваних джерел енергії продовжує викликати занепокоєння у багатьох інвесторів, які можуть зіткнутися з істотними фінансовими втратами, якщо вона буде реалізована у поточній формі.

"Зараз Верховна Рада розглядає заснований на меморандумі проект Закону 3658. ЄБРР підтримує багато елементів Закону, але наполегливо закликає адміністрацію та законодавців продовжити діалог з інвесторами задля досягнення консенсусного рішення, яке буде підтримане сектором загалом", - зазначає Банк.

За даними ЄБРР, відновлювальний сектор України надав понад 5 ГВт чистої, локальної потужності з виробництва електроенергії, при цьому створюючи робочі місця та сплачуючи податки по всій країні, залучаючи мільярди євро внутрішніх та іноземних інвестицій.

"Тому ЄБРР закликає всі зацікавлені сторони зберегти досягнений успіх. Консенсусне рішення знизить витрати на відновлювану електроенергію для споживачів, одночасно демонструючи стійкість та стабільність українського інвестиційного середовища як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні", - наголошують у ЄБРР.

Нагадаємо, у Верховній Раді розглядають законопроект про зниження "зеленого" тарифу, який включає меморандум з інвесторами у "зелену" енергетику. Закон мали прийняти на цьому тижні, але він був заспамлений численними правками. Пробуксовка розгляду законопроекту у липні обійшлась українцям вже майже в 1 млрд грн. У разі зриву законопроекту, в Україні залишаться діючі надмірні "зелені" тарифи. 

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