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ЕБРР отреагировал на ситуацию вокруг "зеленой" энергетики

ЕБРР отреагировал на ситуацию вокруг "зеленой" энергетики

Киев  •  УНН

 • 15917 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) серьезно обеспокоен нынешней ситуацией в секторе возобновляемой энергетики Украины, сообщает УНН со ссылкой на заявление Банка.

ЕБРР приветствует посредничество, которое возглавляет Секретариат энергетического сообщества между инвесторами в возобновляемые источники энергии и украинскими органами власти, направленное на поиск сбалансированной схемы поддержки возобновляемых источников энергии. Однако, хотя процесс и обеспечил соглашение во многих сферах, схема поддержки возобновляемых источников энергии продолжает вызывать беспокойство у многих инвесторов, которые могут столкнуться с существенными финансовыми потерями, если она будет реализована в текущей форме.

"Сейчас Верховная Рада рассматривает основанный на меморандуме проект Закона 3658. ЕБРР поддерживает многие элементы Закона, но настойчиво призывает администрацию и законодателей продолжить диалог с инвесторами для достижения консенсусного решения, которое будет поддержано сектором в целом", - отмечает Банк.

По данным ЕБРР, восстановительный сектор Украины выделил 5 ГВт чистой, локальной мощности по производству электроэнергии, при этом создавая рабочие места и уплачивая налоги по всей стране, привлекая миллиарды евро внутренних и иностранных инвестиций.

"Поэтому ЕБРР призывает все заинтересованные стороны сохранить достигнутый успех. Консенсусное решение снизит расходы на возобновляемую электроэнергию для потребителей, одновременно демонстрируя устойчивость и стабильность украинской инвестиционной среды как на внутреннем, так и на международном уровне", - отмечают в ЕБРР.

Напомним, в Верховной Раде рассматривают законопроект о снижении "зеленого" тарифа, который включает меморандум с инвесторами в "зеленую" энергетику. Закон должны были принять на этой неделе, но он был заспамлен многочисленными правками. Пробуксовка рассмотрения законопроекта в июле обошлась украинцам уже почти в 1 млрд грн. В случае срыва законопроекта, в Украине останутся действующие чрезмерные "зеленые" тарифы.

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