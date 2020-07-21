Європейська “зелена угода”: Кулеба розповів про перспективи для України

“8 липня ЄС прийняв водневу стратегію, а вже 17 липня відбулись консультації між Україною та Німеччиною щодо взаємодії з питань водневої енергетики. Передбачається, що Німеччина буде одним з найбільших ринків споживання водневої енергетики, і Україна може стати надійним постачальником водню до ЄС, зокрема до Німеччини... Ми домовились, що співробітництво з Німеччини продовжиться у вигляді розробки дорожньої карти розвитку енергетичного партнерства, і буде проведено дослідження з можливості використання ГТС України для транспортування водню”, — сказав міністр.

Він повідомив, що на посаді віце-прем’єр-міністра з євроінтеграції почав “вникати в тему” європейської “зеленої угоди” і водневої енергетики, якій зараз “приділяється шалена увага”.

“МЗС тепер вже у зв’язку з моїм переходом на іншу роботу продовжить опікуватись цією проблематикою з політичної точки зору, відкриваючи нові можливості для української економіки і політики на європейському напрямі. Тому що той, кого ЄС не бачить в своїй європейській „зеленій угоді“, не може розраховувати на те щоб бути міцно зв’язаним з Європейським союзом. Станом на зараз найбільш очевидне місце, в якому ЄС бачить Україну в контексті європейської „зеленої угоди“ — це саме розвиток водневої енергетики. А це — розвиток українського енергетичного сектору, потенційно — інвестиції в ГТС України, по-суті, нова хвиля енергетичного розвитку України як частини енергетичного простору ЄС”, — додав Кулеба.