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Европейское "зеленое соглашение": Кулеба рассказал о перспективах для Украины

Европейское "зеленое соглашение": Кулеба рассказал о перспективах для Украины

Киев  •  УНН

 • 15605 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. На сегодня наиболее очевидное место, в котором ЕС видит Украину в контексте европейского "зеленого соглашения" - это развитие водородной энергетики. Об этом во время брифинга во вторник сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"8 июля ЕС принял водородную стратегию, а уже 17 июля состоялись консультации между Украиной и Германией по взаимодействию по вопросам водородной энергетики. Предполагается, что Германия будет одним из крупнейших рынков потребления водородной энергетики, и Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в частности в Германию... Мы договорились, что сотрудничество с Германией продолжится в виде разработки дорожной карты развития энергетического партнерства, и будет проведено исследование возможностей использования ГТС Украины для транспортировки водорода", - сказал министр.

Он сообщил, что в качестве вице-премьер-министра по евроинтеграции начал "вникать в тему" европейской "зеленой соглашения" и водородной энергетики, которой сейчас "уделяется безумное внимание".

"МИД теперь уже в связи с моим переходом на другую работу продолжит заниматься этой проблематикой с политической точки зрения, открывая новые возможности для украинской экономики и политики на европейском направлении. Потому что тот, кого ЕС не видит в своем европейском "зеленой соглашении", не может рассчитывать на то, чтобы быть прочно связанным с Европейским союзом. По состоянию на сейчас наиболее очевидное место, в котором ЕС видит Украину в контексте европейского "зеленого соглашения" - это именно развитие водородной энергетики. А это - развитие украинского энергетического сектора, потенциально - инвестиции в ГТС Украины, по сути, новая волна энергетического развития Украины как части энергетического пространства ЕС", - добавил Кулеба.

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