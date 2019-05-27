ЄБРР підтримав відстрочку запуску нового ринку електроенергії в Україні

"ЄБРР приєднується до інших міжнародних партнерів у рекомендації відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні на деякий час з огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не завершена, зокрема, відсутня необхідна для його успішного функціонування детальна регуляторна та технічна інфраструктура", - йдеться в заяві.

З огляду на це, як відзначили в ЄБРР, запуск нового ринку 1 липня "з великою ймовірністю призведе до порушення його функціонування і, отже, буде не в інтересах українських споживачів та учасників ринку".

"Водночас перенесення терміну його відкриття має супроводжуватися виробленням чіткого плану послідовних кроків, які забезпечать його нормальний запуск", - додали в ЄБРР.

У 2017 році, як нагадали в організації, ЄБРР разом з усіма ключовими міжнародними партнерами України настійно рекомендував ухвалення поправок до закону про ринок електроенергії.

"Ми вважаємо, що викладені в цьому законі принципи реформ з часом приведуть до появи прозорого і диверсифікованого сектору електроенергетики, який буде забезпечувати чисту, стійку і доступну за ціною енергію для всіх українців. Зокрема, ми активно підтримуємо ідею переходу до лібералізованого та конкурентного ринку в цьому секторі, оскільки вважаємо це найкращим шляхом до максимальної ефективності генерації електроенергії", - вказали в ЄБРР.

"ЄБРР, безумовно, готовий надати усіляку допомогу з метою скорочення цієї затримки до мінімуму, щоб українські споживачі якомога швидше змогли скористатися перевагами лібералізації цього ринку", - резюмували в організації.

Раніше представництво ЄС в Україні та постійне представництво Європейського інвестиційного банку рекомендували відкласти введення нового оптового ринку електроенергії в Україні.

У Світовому банку також відзначили, що Україна не буде готова до запуску нового ринку електроенергії з 1 липня поточного року.

Введення в Україні європейського ринку електроенергії з 1 липня 2019 року передбачено законом "Про ринок електричної енергії". Цей закон впроваджує в Україні норми Третього енергопакету ЄС. Своєчасне введення нового ринку електроенергії називалося однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, США і ЄС.