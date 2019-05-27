ЄБРР підтримав відстрочку запуску нового ринку електроенергії в Україні

ukru
17:51 • 41069 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 87879 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 80071 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 82568 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 64160 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 94782 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 148979 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166839 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154080 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 240199 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.8 м/с
68 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 42603 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 42926 перегляди
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 52728 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

17:15 • 25598 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 20738 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 157350 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 240204 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 204751 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 189837 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 156666 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 42926 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 42603 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 61332 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 38314 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 73890 перегляди
Актуальне
ЄБРР підтримав відстрочку запуску нового ринку електроенергії в Україні

ЄБРР підтримав відстрочку запуску нового ринку електроенергії в Україні

Київ • УНН

 • 8538 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Європейський банк реконструкції і розвитку рекомендував відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні, запланованого на 1 липня, з огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не завершена. Про це УНН повідомляє з посиланням на поширену у понеділок заяву ЄБРР.

"ЄБРР приєднується до інших міжнародних партнерів у рекомендації відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні на деякий час з огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не завершена, зокрема, відсутня необхідна для його успішного функціонування детальна регуляторна та технічна інфраструктура", - йдеться в заяві.

З огляду на це, як відзначили в ЄБРР, запуск нового ринку 1 липня "з великою ймовірністю призведе до порушення його функціонування і, отже, буде не в інтересах українських споживачів та учасників ринку".

"Водночас перенесення терміну його відкриття має супроводжуватися виробленням чіткого плану послідовних кроків, які забезпечать його нормальний запуск", - додали в ЄБРР.

У 2017 році, як нагадали в організації, ЄБРР разом з усіма ключовими міжнародними партнерами України настійно рекомендував ухвалення поправок до закону про ринок електроенергії.

"Ми вважаємо, що викладені в цьому законі принципи реформ з часом приведуть до появи прозорого і диверсифікованого сектору електроенергетики, який буде забезпечувати чисту, стійку і доступну за ціною енергію для всіх українців. Зокрема, ми активно підтримуємо ідею переходу до лібералізованого та конкурентного ринку в цьому секторі, оскільки вважаємо це найкращим шляхом до максимальної ефективності генерації електроенергії", - вказали в ЄБРР.

"ЄБРР, безумовно, готовий надати усіляку допомогу з метою скорочення цієї затримки до мінімуму, щоб українські споживачі якомога швидше змогли скористатися перевагами лібералізації цього ринку", - резюмували в організації.

Раніше представництво ЄС в Україні та постійне представництво Європейського інвестиційного банку рекомендували відкласти введення нового оптового ринку електроенергії в Україні.

У Світовому банку також відзначили, що Україна не буде готова до запуску нового ринку електроенергії з 1 липня поточного року.

Введення в Україні європейського ринку електроенергії з 1 липня 2019 року передбачено законом "Про ринок електричної енергії". Цей закон впроваджує в Україні норми Третього енергопакету ЄС. Своєчасне введення нового ринку електроенергії називалося однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, США і ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$83,963.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,986.21