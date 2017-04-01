Є.Євтушенко попросив поховати його поряд з могилою Б.Пастернака
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Поет Євген Євтушенко, який помер у США, просив поховати його в селищі Передєлкіно поруч із могилою поета Бориса Пастернак. Про це заявив генеральний продюсер фестивалю, запланованого до ювілею Є.Євтушенка, Сергій Вінніков, передає УНН із посиланням на ТАСС.
“Я прошу передати моє прохання про вирішення питання про моє поховання в Росії в Передєлкіно недалеко від могили Пастернака”, — передав С.Вінніков слова поета, з яким він раніше спілкувався по телефону.
Раніше повідомлялося, що в США на 85-му році життя помер поет Євген Євтушенко.
Як повідомляв УНН, 31 березня російського поета Євгена Євтушенка госпіталізували в США.