Е.Евтушенко попросил похоронить его рядом с могилой Б.Пастернака

"Я прошу передать мою просьбу о решении вопроса о моем захоронения в России в Переделкино недалеко от могилы Пастернака", - передал С.Винников слова поэта, с которым он ранее общался по телефону.

Ранее сообщалось, что в США на 85-м году жизни умер поэт Евгений Евтушенко.

Как сообщал УНН, 31 марта русского поэта Евгения Евтушенко госпитализировали в США.