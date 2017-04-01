Е.Евтушенко попросил похоронить его рядом с могилой Б.Пастернака
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Поэт Евгений Евтушенко, который умер в США, просил похоронить его в поселке Переделкино рядом с могилой поэта Бориса Пастернака. Об этом заявил генеральный продюсер фестиваля, запланированного к юбилею Е.Евтушенко, Сергей Винников, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Я прошу передать мою просьбу о решении вопроса о моем захоронения в России в Переделкино недалеко от могилы Пастернака", - передал С.Винников слова поэта, с которым он ранее общался по телефону.
Ранее сообщалось, что в США на 85-м году жизни умер поэт Евгений Евтушенко.
Как сообщал УНН, 31 марта русского поэта Евгения Евтушенко госпитализировали в США.