Є.Соболєв вирішив ініціювати відставку Ю.Луценка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Народний депутат України Єгор Соболєв, після розгляду комітетом з протидії корупції результатів розслідування справ про терор Євромайдану вирішив ініціювати відставку Генерального прокурора Юрія Луценка. Про це він написав на своїй сторінці Facebook, передає УНН.
"Після розгляду нашим парламентським комітетом з протидії корупції результатів розслідування справ про терор Євромайдану я вирішив ініціювати відставку Генерального прокурора Юрія Луценка.
З ним на чолі ГПУ немає жодних шансів на покарання цих злочинів, що має ключове значення в нашій новітній історії. Якщо терор Євромайдану не буде покараний, такий терор повториться.
А ось покарання його виконавців і організаторів неминуче призведе до руйнації кругової поруки між нинішнім і колишнім керівництвом держави.
Так, я пам'ятаю, що це вже третій Генпрокурор, чиєї відставки доводиться домагатися через саботаж справ Євромайдану.
Але я вважаю, що іншого виходу не існує.
Це наш обов'язок як представників людей в Парламенті - виганяти скільки треба генпрокурорів, поки не отримаємо справжнього", - написав Є.Соболєв.
Як повідомляв УНН, з метою удосконалення організації роботи Генеральної прокуратури реорганізовано Департамент спеціальних розслідувань ГПУ.