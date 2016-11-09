Е.Соболев решил инициировать отставку Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Народный депутат Украины Егор Соболев, после рассмотрения комитетом по противодействию коррупции результатов расследования дел о терроре Евромайдана решил инициировать отставку Генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом он написал на своей странице Facebook, передает УНН.
"После рассмотрения нашим парламентским комитетом по противодействию коррупции результатов расследования дел о терроре Евромайдана я решил инициировать отставку Генерального прокурора Юрия Луценко.
С ним во главе у ГПУ нет никаких шансов на наказание этих преступлений, что имеет ключевое значение в нашей новейшей истории. Если террор евромайдан не будет наказан, такой террор повторится.
А вот наказание его исполнителей и организаторов неизбежно приведет к разрушению круговой поруки между нынешним и бывшим руководством государства.
Да, я помню, что это уже третий Генпрокурор, чьей отставки приходится добиваться через саботаж дел евромайдана.
Но я считаю, что другого выхода нет.
Это наша обязанность как представителей людей в парламенте - выгонять сколько надо генпрокуроров, пока не получим настоящего ", - написал Е.Соболев.
Как сообщал УНН, с целью усовершенствования организации работы Генеральной прокуратуры реорганизовано Департамент специальных расследований ГПУ.