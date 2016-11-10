Є.Коноплянка отримав травму перед поєдинком з Фінляндією - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Півзахисник збірної України та німецького "Шальке" Євген Коноплянка зазнав пошкодження. Участь Є.Коноплянки в найближчих матчах збірної України під питанням, передає УНН з посиланням на телеканал "Футбол 1/2".
За повідомленням ЗМІ, вінгер "жовто-блакитних" травмувався на вчорашньому тренуванні збірної. Сьогодні українець пройде МРТ, і тоді вже стане відомо, наскільки серйозне ушкодження.
Прес-секретар національної команди Олександр Гливинський у коментарі УНН інформацію не підтвердив.
"В нас поки що немає інформації для вас. Якщо вона буде, ми розмістимо її на сайті", - повідомив О.Гливинський.
Нагадаємо, А.Шевченко розглянув можливість проведення збірною Україною зимового збору.