Е.Коноплянка получил травму перед поединком с Финляндией - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил повреждение. Участие Е.Коноплянки в ближайших матчах сборной Украины под вопросом, передает УНН со ссылкой на телеканал "Футбол 1/2".
По сообщению СМИ, вингер "желто-синих" травмировался на вчерашней тренировке сборной. Сегодня украинец пройдет МРТ, и тогда уже станет известно, насколько серьезно повреждение.
Пресс-секретарь национальной команды Александр Гливинский в комментарии информацию не подтвердил.
"У нас пока нет информации для вас. Если она будет, мы разместим ее на сайте", - сообщил А.Гливинский.
Напомним, А.Шевченко рассмотрел возможность проведения сборной Украины зимнего сбора.