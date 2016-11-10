Е.Коноплянка получил травму перед поединком с Финляндией - СМИ

По сообщению СМИ, вингер "желто-синих" травмировался на вчерашней тренировке сборной. Сегодня украинец пройдет МРТ, и тогда уже станет известно, насколько серьезно повреждение.

Пресс-секретарь национальной команды Александр Гливинский в комментарии информацию не подтвердил.

"У нас пока нет информации для вас. Если она будет, мы разместим ее на сайте", - сообщил А.Гливинский.

Напомним, А.Шевченко рассмотрел возможность проведения сборной Украины зимнего сбора.