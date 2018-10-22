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Ястремська оновила власний рекорд в рейтингу WTA

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська увійшла в топ-60 в оновленому рейтингу WTA, перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на сьоме місце, передає УНН.

В рейтингу станом на 22 жовтня Е.Світоліна втратила одну позицію і наразі посідає сьоме місце. Леся Цуренко також опустилася на один рядок на 27-ме місце.

Д.Ястремська піднялася на 6 позицій і замкнула топ-60.

Катерина Козлова залишилася на 106-му місці. Ангеліна Калініна піднялася на 10 позицій одразу і посідає 108-ме місце. Марта Костюк додала дві позиції в рейтингу — 121-ше місце. Катерина Бондаренко наразі 131-ша (+2), Катаріна Завацька — 176-та (+1).

Як повідомляв УНН, Д.Ястремська не зуміла вийти у другий поспіль фінал турніру WTA в Люксембурзі.

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