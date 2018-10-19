Ястремська не зуміла вийти у другий поспіль фінал турніру WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Змагання одичного розряду в Люксембурзі продовжились двома півфінальними поєдинками, передає кореспондент УНН.
Переможну ходу юної 18-річної тенісистки з Одеси Даяни Ястремської зупинила 47 ракетка світу швейцарка Белінда Бенчіч. Після обміняних геймів 6:2 на користь Бенчіч та 6:3 за Ястремською, все вирішувалося у третьому сеті на тай-брейку, де фортуна посміхнулася швейцарці — 7:6 (5).
Відзначимо, що Ястремська була кращою за суперницю в подачах навиліт — 4:3, та припустилася меншою кількості подвійних помилок 2:4.
Примітно, що до цього моменту Ястремська мала серію з 8-ми підряд виграшів.
Додамо також, суперницею Бекнчіч по фіналу стане німкеня Юлія Гьоргес (1 сіяна), яка здолала канадійку Ежені Бушар.