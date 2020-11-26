Ярославський закликав Зеленського врятувати "Мотор Січ" від краху, а Україну - від арбітражного позову

ukru
Ексклюзив
08:45 • 15852 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 42191 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 99874 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 105725 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 113609 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 117882 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 105334 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112800 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91738 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102443 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
3.2 м/с
80 %
757 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 35462 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 74123 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 100850 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 104419 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 71850 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 99884 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

05:20 • 16566 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 107430 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 330383 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 263291 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 3485 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 93063 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 117288 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 117299 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 113837 перегляди
Актуальне
Ярославський закликав Зеленського врятувати "Мотор Січ" від краху, а Україну - від арбітражного позову

Ярославський закликав Зеленського врятувати "Мотор Січ" від краху, а Україну - від арбітражного позову

Київ • УНН

 • 13463 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" однозначно налаштовані йти в міжнародний арбітраж, щоб домогтися від держави Україна відшкодування збитку в розмірі 3,5 млрд дол. Про це йдеться в офіційному відкритому зверненні власника і президента групи DCH Олександра Ярославського до Президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова і голів депутатських фракцій ВР, передає УНН.

У тексті цього документу Олександр Ярославський нагадує, що близько трьох місяців тому китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили Міністерству юстиції України повідомлення про початок інвестиційного спору на 3,5 млрд дол. з державою Україна. А згідно зі світовою практикою, такий термін відводиться для доарбітражного врегулювання ситуації, чого в даному випадку так і не відбулося. Він попереджає, що до початку розгляду інвестиційного спору по ПАТ "Мотор Січ" залишаються лічені дні.

"Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ", і в їх числі наш партнер Skyrizon Aircraft Holdings, однозначно націлені на те, щоб домагатися справедливості в міжнародному арбітражі. Протягом останніх чотирьох років вони не мають можливості реалізувати свої права акціонерів через дії української влади, що порушують двосторонню українсько-китайську Угода про заохочення і взаємний захист інвестицій від 31.12.1992 року. І не бачать перспективи чесного вирішення питання в українському правовому полі. Експерти найшанованіших юридичних компаній світу переконані, що в української влади немає жодних законних підстав перешкоджати тому, щоб китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" внесли свій вклад в розвиток української економіки і відродження промисловості. З високим ступенем ймовірності, так само вважатиме і міжнародний арбітражний суд", - зазначає Ярославський в своєму зверненні.

Як повідомлялося раніше, інтереси китайських інвесторів "Мотор Січ" будуть захищати імениті міжнародні юридичні компанії WilmerHale, DLA Piper та Bird&Bird, в штаті яких працюють автори фундаментальних принципів захисту прав інвесторів, покладених в основу безлічі відповідних міждержавних угод. Крім того, одним з партнерів DLA Piper зараз є Дуг Емхофф, чоловік Камали Харріс, яка має бути приведена до присяги в якості віце-президента США 20 січня.

Олександр Ярославський наголошує в своєму зверненні, що з кожною хвилиною ситуація з ПАТ "Мотор Січ" посилюється.

"Як громадянин України, щиро відданий своїй країні, і бізнесмен, зацікавлений в її економічному зростанні, я вважаю своїм обов'язком спробувати запобігти подальшому несприятливому розвитку подій, який може завдати серйозних збитків фінансовому становищу нашої держави і його міжнародному реноме. Тим більше, що значна шкода в наявності вже зараз. ПАТ "Мотор Січ" - одне з найбільших підприємств одного з найбільших українських міст - сьогодні фактично простоює без ринків збуту, без інвестицій в модернізацію виробництва, втрачаючи унікальних фахівців і відправляючи робітників у вимушені відпустки. І з кожною хвилиною ситуація стає все складнішою і незворотнішою", - зазначає бізнесмен.

Однак у вищого керівництва країни, на його думку, ще є можливість зупинитися, не дійшовши до точки неповернення.

"У вас як історичних діячів, яким український народ довірив важелі державного управління, є шанс припинити ескалацію конфліктної ситуації і прийняти знакове і далекоглядне рішення - покласти край порушенню прав китайських інвесторів ПАТ "Мотор Cіч". І чим швидше це буде зроблено, тим краще для України, Запорізького регіону та багатотисячного колективу підприємства. Я вірю, що цей шанс буде використано, а подвійні стандарти і політично мотивоване переслідування законного бізнесу залишаться в минулому. І прошу Вашої участі в долі ПАТ "Мотор Січ", поки ще не пізно", - закликає Ярославський.

Бізнесмен наголошує, що його група DCH має успішний досвід відродження великих промислових підприємств, тому може виступити, в тому числі і гарантом захисту національних інтересів України в реалізації спільного україно-китайського проекту в сфері розвитку авіаційної індустрії та двигунобудування. А також є гарантом дотримання національних інтересів України в ситуації з ПАТ "Мотор Січ". "Якщо у когось через нестачу інформації є якісь побоювання щодо відповідності комерційної угоди приватних юридичних осіб національним інтересам України, то група DCH, придбавши 25% +1 акцій ПАТ "Мотор Січ", є гарантом дотримання цих інтересів. В інвестиційному портфелі DCH достатньо прикладів успішного антикризового управління, коли фінансові вливання і ефективний менеджмент повертали промислові підприємства до життя, щоб бути впевненими в успіху і на цей раз", - пише він.

Олександр Ярославський входить в ТОП-10 найбільш заможних українських бізнесменів згідно з рейтингом Forbes Ukraine-2020. На початку серпня поточного року належна йому група DCH заявила про початок співпраці з китайською компанією Skyrizon Aircraft Holdings. У повідомленні на офіційно сайті групи сказано, що "сторони будуть вести всебічне співробітництво, спільно здійснюючи діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, запорізького ПАТ "Мотор Cіч". Група DCH має багатий досвід відновлення та модернізації промислових підприємств, що наочно демонструє стабільне функціонування Харківського тракторного заводу, Дніпровського металургійного заводу, Криворізького рудника "Суха Балка". Силами DCH був побудований і ефективно адмініструється сучасний аеропорт в Харкові, в даний час DCH бере участь в проекті будівництва нового аеропорту в Дніпрі в якості приватного інвестора аеровокзального комплексу".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$69.94
Bitcoin
$83,422.70
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.21
Золото
$3,033.40
Ethereum
$1,940.42