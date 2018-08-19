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Ярмоленко взяв участь у поразці "Вест Хема" у другому турі АПЛ

Київ • УНН

 • 9601 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко провів другий офіційний матч у складі свого нового англійського клубу “Вест Хему”, інформує УНН із посиланням на Федерацію футболу України.

Ярмоленко взяв участь у поразці "Вест Хема" у другому турі АПЛ

Поєдинок виявився невдалим для “Молотобійців”. У другому турі АПЛ вони поступився вдома “Борнмуту” з рахунком 1:2, а Ярмоленко вийшов на заміну на 67-й хвилині й встиг тільки заробити жовту картку.

Зауважимо, що за господарів забивав лідер атака Марко Арнаутович із пенальті (33 хв), а за переможців Вілсон та Кук.

Таким чином, колектив Ярмоленка продовжує йти без набраних залікових пунктів. “Борнмут” із максимальним 6-ма пунктами.

Серед інших результатів також відзначимо перемогу “Лестера” у меншості над “Вулверхемптоном” 2:0, та нічию “Кардіффа”, який у більшості не спромігся на більше у баталії із “Ньюкаслом”.

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