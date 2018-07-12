Ярмоленко про "Вест Хем": затівається грандіозний проект

“Пеллегріні розповів, як хоче використати мене на футбольному полі. Взагалі, у мене склалося враження, що він дуже добрий і хороший чоловік. З нетерпінням чекаю початку роботи з ним, адже він тренував великі клуби”, — зазначив наш співвітчизник.

Окрім того, Ярмоленко розповів про майбутні плани лондонського колективу.

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“У Лондоні затівається грандіозний проект. Клуб придбав вже 5 гравців. Всі тут хочуть досягати перемог і нових висот. Я ставлю перед собою такі ж завдання, тому і прийняв цей виклик”, — додав екс-гравець “Динамо”.

Відзначимо, що крім українського вінгера “Вест Хем” цього літа придбав центрального захисника “Тулузи” Ісса Діопа за 25 млн. євро, голкіпера “Суонсі” Лукаша Фабіанскі за 8 млн євро, а також вільних агентів серед яких екс-гравець збірної Англії Джек Вілшер та правий захисник Райан Фредерікс.

Як повідомляв УНН, українець заключив з англійським клубом чотирирічний контракт.