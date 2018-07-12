Ярмоленко о "Вест Хэм": затевается грандиозный проект

"Пеллегрини рассказал, как хочет использовать меня на футбольном поле. Вообще, у меня сложилось впечатление, что он очень добрый и хороший человек. С нетерпением жду начала работы с ним, ведь он тренировал большие клубы", - отметил наш соотечественник.

Кроме того, Ярмоленко рассказал о будущих планах лондонского коллектива.

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"В Лондоне затевается грандиозный проект. Клуб приобрел уже 5 игроков. Все здесь хотят добиваться побед и новых высот. Я ставлю перед собой такие же задачи, поэтому и принял этот вызов", - добавил экс-игрок "Динамо".

Отметим, что кроме украинского вингера "Вест Хэм" этим летом приобрел центрального защитника "Тулузы" Исса Диопа за 25 млн евро, голкипера "Суонси" Лукаша Фабиански за 8 млн евро, а также свободных агентов среди которых экс-игрок сборной Англии Джек Уилшир и правый защитник Райан Фредерикс.

Как сообщал УНН, украинец заключил с английским клубом четырехлетний контракт.