Ярмоленко о "Вест Хэм": затевается грандиозный проект
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Новоиспеченный новичок английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от нового тренера клуба чилийца Мануэля Пеллегрини, передает УНН со ссылкой на сайт "молотобойцев".
"Пеллегрини рассказал, как хочет использовать меня на футбольном поле. Вообще, у меня сложилось впечатление, что он очень добрый и хороший человек. С нетерпением жду начала работы с ним, ведь он тренировал большие клубы", - отметил наш соотечественник.
Кроме того, Ярмоленко рассказал о будущих планах лондонского коллектива.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярмоленко о трансфере в "Вест Хэм": АПЛ - лучшая лига в мире
"В Лондоне затевается грандиозный проект. Клуб приобрел уже 5 игроков. Все здесь хотят добиваться побед и новых высот. Я ставлю перед собой такие же задачи, поэтому и принял этот вызов", - добавил экс-игрок "Динамо".
Отметим, что кроме украинского вингера "Вест Хэм" этим летом приобрел центрального защитника "Тулузы" Исса Диопа за 25 млн евро, голкипера "Суонси" Лукаша Фабиански за 8 млн евро, а также свободных агентов среди которых экс-игрок сборной Англии Джек Уилшир и правый защитник Райан Фредерикс.
Как сообщал УНН, украинец заключил с английским клубом четырехлетний контракт.