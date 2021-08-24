Японський дипломат більше року щодня записує відео з побажанням здоров'я та добра і складає паперового "журавля"

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Хісао Інагакі 60 років, він генеральний консул Японії у Сіетлі. Ідея знімати щоденні відео прийшла, коли дипломат розмірковував про способи зв’язку з місцевим співтовариством, не маючи можливості влаштовувати обіди і брати участь в громадських заходах.

Спочатку на його ролики мало хто звертав увагу, але з часом автору почали надходити подяки. За його словами, це мотивує не закидати зйомки — поки чоловік не пропустив жодного дня.

Хоча послання завжди одне і те ж, Інагакі дуже уважно ставиться до його подачі, часто знімаючи від п’яти до десяти дублів, перш ніж завантажити кращу версію в свій Instagram. Для роликів він вирішив складати журавликів, так як вони символізують зцілення. Тим, хто дивиться його відео, він хоче передати послання миру.

“Складаючи кожного журавлика, я молюся за здоров’я людей”, — сказав він. Дипломат зазначив, що поки не збирається зупинятися. І хоча деякі люди відписуються від нього через одноманітність контенту, багато хто продовжує дивитися відео. За його словами, є і ті, хто дивиться ролики, не підписуючись на сторінку.

До своєї посади у Сіетлі Інагакі пропрацював в генеральних консульствах Японії у Вашингтоні, округ Колумбія, і Чикаго.

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