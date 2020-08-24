Японські ЗМІ заявили, що на Сахаліні зникає японський слід, через демонтаж РФ колій
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Японський журналіст Юсі Коянагі прокоментував в своїй статті в газеті Tokyo Shimbun модернізацію залізничних колій на Сахаліні до загальноросійських параметрів, нарікаючи на зникнення на острові слідів Японії, пише УНН.
“Підійшла до кінця вікова історія колії японського типу, яка підтримувала розвиток російського Сахаліну ще з часів, коли острів входив до складу Японії”, — пише автор.
За його словами, в цьому місяці завершаться роботи по розширенню колії японського типу до російських стандартів з метою збільшення логістичних можливостей.
“У 75-ту річницю закінчення Другої світової війни зникають сліди Японії, які проявлялися, в тому числі, і в залізниці”, — поскаржився Коянагі.
За часів, коли острів належав Японії, колія залізниці становила 1 067 міліметрів (у Росії — 1520 міліметрів).
У 2003 році почалася комплексна перебудова: реконструювали сотні кілометрів головного ходу, побудували десятки нових мостів і водопропускних труб, модернізували системи сигналізації, централізації і блокування, внутрішні лінії зв’язку, впровадили нові технології для підвищення якості обслуговування клієнтів і пасажирів.
Як писав УНН, МЗС Японії повернуло в офіційні документи положення про повернення Курильських островів.