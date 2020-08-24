Японские СМИ заявили, что на Сахалине исчезает японский след, из-за демонтажа РФ путей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Японский журналист Юси Коянаги прокомментировал в своей статье в газете Tokyo Shimbun модернизацию железнодорожных путей на Сахалине до общероссийских параметров, посетовав на исчезновение на острове следов Японии, пишет УНН.
“Подошла к концу вековая история колеи японского типа, которая поддерживала развитие российского Сахалина еще со времен, когда остров входил в состав Японии”, — пишет автор.
По его словам, в этом месяце завершатся работы по расширению колеи японского типа до российских стандартов с целью увеличения логистических возможностей.
“В 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны исчезают следы Японии, которые проявлялись, в том числе, и в железной дороге”, — посетовал Коянаги.
Во времена, когда остров принадлежал Японии, колея железной дороги составляла 1067 миллиметров (в России — 1520 миллиметров).
В 2003 году началось комплексное переустройство: реконструировали сотни километров главного хода, построили десятки новых мостов и водопропускных труб, модернизировали системы сигнализации, централизации и блокировки, станционные линии связи, внедрили новые технологии для повышения качества обслуживания клиентов и пассажиров.
Как писал УНН, МИД Японии вернуло в официальные документы положение о возвращении Курильских островов.