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Японские СМИ заявили, что на Сахалине исчезает японский след, из-за демонтажа РФ путей

Киев • УНН

 • 73416 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Японский журналист Юси Коянаги прокомментировал в своей статье в газете Tokyo Shimbun модернизацию железнодорожных путей на Сахалине до общероссийских параметров, посетовав на исчезновение на острове следов Японии, пишет УНН.

Японские СМИ заявили, что на Сахалине исчезает японский след, из-за демонтажа РФ путей

“Подошла к концу вековая история колеи японского типа, которая поддерживала развитие российского Сахалина еще со времен, когда остров входил в состав Японии”, — пишет автор.

По его словам, в этом месяце завершатся работы по расширению колеи японского типа до российских стандартов с целью увеличения логистических возможностей.

“В 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны исчезают следы Японии, которые проявлялись, в том числе, и в железной дороге”, — посетовал Коянаги.

Во времена, когда остров принадлежал Японии, колея железной дороги составляла 1067 миллиметров (в России — 1520 миллиметров).

В 2003 году началось комплексное переустройство: реконструировали сотни километров главного хода, построили десятки новых мостов и водопропускных труб, модернизировали системы сигнализации, централизации и блокировки, станционные линии связи, внедрили новые технологии для повышения качества обслуживания клиентов и пассажиров.

Как писал УНН, МИД Японии вернуло в официальные документы положение о возвращении Курильских островов.

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