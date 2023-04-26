Японія скасує прикордонні COVID-обмеження раніше, ніж очікувалося
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Японія скасує прикордонні заходи через COVID-19 у суботу - раніше, ніж очікувалося, повідомило інформаційне агентство Jiji з посиланням на джерела в уряді, передає УНН.
Деталі
Японія раніше заявляла, що заходи щодо боротьби з COVID-19 припиняться 8 травня, але дату було перенесено, щоб зменшити затори в аеропортах на початку свята, йдеться в повідомленні.
Мандрівники більше не будуть зобов'язані надавати докази вакцинації або негативний результат тесту на COVID-19 після прибуття.
Цей крок є відповіддю на план Японії рекласифікувати COVID-19 з вірусу класу 2, який включає такі захворювання, як туберкульоз і дифтерія, клас 5, в менш серйозну категорію, яка також включає звичайну застуду і сезонний грип.
Що було раніше
Після початку пандемії у 2020 році Японія запровадила одні з найжорсткіших обмежень на поїздки. Країна також повільно відкривалася іноземним відвідувачам.
Лише у червні 2022 року країна знову почала приймати іноземних туристів, проте з обмеженням на кількість дозволених відвідувачів. Однак їм, як і раніше, потрібно було пред'явити доказ вакцинації проти COVID-19 (включаючи щонайменше одне повторне щеплення) або негативний тест на COVID-19, зроблений протягом 72 годин до прибуття.