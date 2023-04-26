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Япония отменит пограничные COVID-ограничения раньше, чем ожидалось

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Япония отменит пограничные меры из-за COVID-19 в субботу - раньше, чем ожидалось, сообщило информационное агентство Jiji со ссылкой на источники в правительстве, передает УНН.

Детали

Япония ранее заявляла, что меры по борьбе с COVID-19 прекратятся 8 мая, но дата была перенесена, чтобы уменьшить пробки в аэропортах в начале праздника, говорится в сообщении.

Путешественники больше не будут обязаны предоставлять доказательства вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19 по прибытии.

Этот шаг является ответом на план Японии реклассифицировать COVID-19 из вируса класса 2, который включает такие заболевания, как туберкулез и дифтерия, класс 5, в менее серьезную категорию, которая также включает обычную простуду и сезонный грипп.

Что было раньше

После начала пандемии в 2020 году Япония ввела одни из самых жестких ограничений на поездки. Страна также медленно открывалась иностранным посетителям.

Лишь в июне 2022 года страна снова начала принимать иностранных туристов, однако с ограничением на количество разрешенных посетителей. Однако им по-прежнему нужно было предъявить доказательство вакцинации против COVID-19 (включая по меньшей мере одну повторную прививку) или отрицательный тест на COVID-19, сделанный в течение 72 часов до прибытия.

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