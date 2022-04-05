Японія надасть додаткові 100 млн доларів допомоги Україні та сусіднім країнам
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Уряд Японії надасть 100 мільйонів доларів додаткової екстреної гуманітарної допомоги Україні та сусіднім країнам, які приймають евакуйованих українців. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Jiji Press.
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Допомогу спрямують на заходи у сфері медицини та охорони здоров’я у відповідь на зростаючий попит. Зокрема, витратять на забезпечення тимчасових притулків, предметів першої необхідності та продуктів харчування.
Кошти також спрямують на допомогу Україні у відродженні виробництва сільськогосподарської продукції, прибиранні уламків від російської атаки, утилізації мін і нерозірваних снарядів.
Окрім того, Японія відправить команду до Молдови, яка приймає українських біженців, для дослідження ситуації та збору інформації.
Раніше
11 березня японський уряд оголосив про надання надзвичайної гуманітарної допомоги на суму 100 мільйонів доларів на тлі нападу росії на Україну.
24 березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив про обіцянку Токіо надати додатково ще 100 мільйонів доларів.