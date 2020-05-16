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Японія ініціюватиме розслідування щодо реагування ВООЗ на пандемію

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Японія закликає провести розслідування щодо реагування Всесвітньої організації охорони здоров’я на коронавірусну пандемію. Така пропозиція буде висунута на загальних зборах ВООЗ, які розпочнуться у понеділок. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Mainichi.

Японія ініціюватиме розслідування щодо реагування ВООЗ на пандемію

"Японія закликає розслідувати відповідні дії Всесвітньої організації охорони здоров’я на пандемію коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Японія запропонує ЄС провести справедливу незалежну перевірку.

"Пропозиція буде зроблена на загальних зборах ВООЗ, які розпочнуться у понеділок", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Китай не запросив Всесвітню організацію охорони здоров’я приєднатися до національного розслідування щодо походження коронавірусної інфекції.

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