Япония будет инициировать расследование по реагированию ВОЗ на пандемию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Япония призывает провести расследование по реагированию Всемирной организации здравоохранения на коронавирусную пандемию. Такое предложение будет выдвинуто на общем собрании ВОЗ, которое начнется в понедельник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Mainichi.
"Япония призывает расследовать соответствующие действия Всемирной организации здравоохранения на пандемию коронавируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Япония предложит ЕС провести справедливую независимую проверку.
"Предложение будет сделано на общем собрании ВОЗ, которое начнется в понедельник", - говорится в сообщении.
Напомним, Китай не пригласил Всемирную организацию здравоохранения присоединиться к национальному расследованию происхождения коронавирусной инфекции.