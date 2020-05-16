Япония будет инициировать расследование по реагированию ВОЗ на пандемию

КИЕВ. 16 мая. УНН. Япония призывает провести расследование по реагированию Всемирной организации здравоохранения на коронавирусную пандемию. Такое предложение будет выдвинуто на общем собрании ВОЗ, которое начнется в понедельник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Mainichi.