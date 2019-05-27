Янукович не отримував повістки про виклик до суду для розгляду апеляції - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович не отримував повістки про виклик до Апеляційного суду України на судове засідання з розгляду апеляційної скарги 13 червня. Про це журналісту УНН розповів адвокат Януковича Віталій Сердюк.
"Апеляційний суд не здійснював його виклик, повістку Віктор Янукович не отримував. Ми будемо наполягати, щоб Апеляційний суд забезпечив його участь та забезпечив його виклик", - зазначив Сердюк.
Він додав, що суд опублікував повістку в "Урядовому кур’єрі", яка не виходить на території Російської Федерації в той час, як був зобов’язаний в порядку міжнародної допомоги надсилати повістку за місцем проживання Януковича.
За словами Сердюка, в апеляційній інстанції не передбачена наразі можливість слухати справу у заочному режимі, тому участь Януковича або особиста, або шляхом відео-конференції має бути забезпечена судом.
"Після того, як суд здійснить виклик нашого клієнта, ним буде вирішуватися питання про те, в якій формі він буде брати участь у засіданні", - додав Сердюк.
Нагадаємо, Апеляційний суд Києва 13 червня розгляне апеляційну скаргу захисту екс-президента України Віктора Януковича на вирок Оболонського районного суду.
Як повідомляв УНН, Апеляційний суд Києва викликав Януковича на судове засідання з розгляду апеляційної скарги на 13 червня.