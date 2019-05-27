Янукович не отримував повістки про виклик до суду для розгляду апеляції - адвокат

"Апеляційний суд не здійснював його виклик, повістку Віктор Янукович не отримував. Ми будемо наполягати, щоб Апеляційний суд забезпечив його участь та забезпечив його виклик", - зазначив Сердюк.



Він додав, що суд опублікував повістку в "Урядовому кур’єрі", яка не виходить на території Російської Федерації в той час, як був зобов’язаний в порядку міжнародної допомоги надсилати повістку за місцем проживання Януковича.



За словами Сердюка, в апеляційній інстанції не передбачена наразі можливість слухати справу у заочному режимі, тому участь Януковича або особиста, або шляхом відео-конференції має бути забезпечена судом.



"Після того, як суд здійснить виклик нашого клієнта, ним буде вирішуватися питання про те, в якій формі він буде брати участь у засіданні", - додав Сердюк.



Нагадаємо, Апеляційний суд Києва 13 червня розгляне апеляційну скаргу захисту екс-президента України Віктора Януковича на вирок Оболонського районного суду.



Як повідомляв УНН, Апеляційний суд Києва викликав Януковича на судове засідання з розгляду апеляційної скарги на 13 червня.