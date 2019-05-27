Янукович не получал повестки о вызове в суд для рассмотрения апелляции - адвокат

"Апелляционный суд не совершал его вызов, повестку Виктор Янукович не получал. Мы будем настаивать, чтобы Апелляционный суд обеспечил его участие и обеспечил его вызов", - отметил Сердюк.



Он добавил, что суд опубликовал повестку в "Урядовом курьере", которая не выходит на территории Российской Федерации в то время, как был обязан в порядке международной помощи присылать повестку по месту жительства Януковича.



По словам Сердюка, в апелляционной инстанции не предусмотрена сейчас возможность слушать дело в заочном режиме, поэтому участие Януковича или личное, или путем видео-конференции должно быть обеспечена судом.



"После того, как суд осуществит вызов нашего клиента, им будет решаться вопрос о том, в какой форме он будет участвовать в заседании", - добавил Сердюк.



Напомним, Апелляционный суд Киева 13 июня рассмотрит апелляционную жалобу защиты экс-президента Украины Виктора Януковича на приговор Оболонского районного суда.



Как сообщал УНН, Апелляционный суд Киева вызвал Януковича на судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на 13 июня.