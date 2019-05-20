Якщо розпустять ВР, то проголосувати за зняття недоторканності буде неможливо – депутат
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Якщо розпуск парламенту відбудеться раніше вересня, то проголосувати за законопроект про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України буде неможливо. Про це у коментарі журналісту УНН розповів народний депутат, перший заступник голови комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець.
“На жаль, Конституція визначає, що лише те скликання, яке почало роботу над змінами до Конституції, має її і завершити, а це означає, що цей парламент не зможе передати наступному дві третини зробленої на сьогодні роботи. Наступний вимушений все розпочинати спочатку. Також, якщо розпуск парламенту відбудеться раніше вересня, то з технічних підстав проголосувати за зміни скасування недоторканності буде неможливо”, — розповів Ємець.
Окрім того, прийняти відповідний закон Верховна Рада зможе лише у вересні, коли розпочнеться наступна сесія.
Нагадаємо, 20 вересня 2018 року Верховна Рада України схвалила проект постанови 7203/П1 про подальшу роботу над законопроектом про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України.
Як зазначається, українські можновладці, які продовжують користуватися імунітетом від кримінального переслідування, мають якнайшвидше проголосувати за скасування недоторканості.
Сьогодні під час інавгураційної промови Президент України Володимир Зеленський поставив перед ВР завдання, зокрема, ухвалити рішення про зняття недоторканності.