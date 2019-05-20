Якщо розпустять ВР, то проголосувати за зняття недоторканності буде неможливо – депутат

КИЇВ. 20 травня. УНН. Якщо розпуск парламенту відбудеться раніше вересня, то проголосувати за законопроект про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України буде неможливо. Про це у коментарі журналісту УНН розповів народний депутат, перший заступник голови комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець.