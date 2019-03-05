У США закликали українських депутатів скасувати недоторканність
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Українські можновладці, які продовжують користуватися імунітетом від кримінального переслідування, мають якнайшвидше проголосувати за скасування недоторканості. Про це заявила Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович у Києві під час заходу з нагоди п'ятої річниці створення Українського кризового медіацентру, передає кореспондент УНН.
"В Україні чи не протягом десятиліть обговорюється, що члени парламенту, які продовжують користуватися імунітетом від кримінального переслідування у ситуаціях, коли вважають, що мають право на зловживання, повинні проголосувати, аби скасувати цю недоторканність для наступної Ради", - заявила Йованович.
Нагадаємо, 20 вересня 2018 року Верховна Рада України схвалила проект постанови 7203/П1 про подальшу роботу над законопроектом про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України.