В США призвали украинских депутатов отменить неприкосновенность
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Украинские должностные лица, которые продолжают пользоваться иммунитетом от уголовного преследования, должны как можно быстрее проголосовать за отмену неприкосновенности. Об этом заявила Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович в Киеве во время мероприятия по случаю пятой годовщины создания Украинског окризисного медиацентра, передает корреспондент УНН.
"В Украине едва ли не в течение десятилетий обсуждается, что члены парламента, которые продолжают пользоваться иммунитетом от уголовного преследования в ситуациях, когда считают, что имеют право на злоупотребления, должны проголосовать, чтобы отменить эту неприкосновенность для следующей Рады", - заявила Йованович.
Напомним, 20 сентября 2018 Верховная Рада Украины приняла проект постановления 7203/П1 о дальнейшей работе над законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины.