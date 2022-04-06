Якби впали Чернігів та Суми, то Києву довелося б дуже погано - Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Якби впали Чернігів та Суми, то Києву довелося б дуже погано. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович і показав фото зруйнованого Чернігова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Якби впали Чернігів та Суми, то Києву довелося б дуже погано. І з'явилася б ймовірність, що російські війська розрізали б шляхи сполучення у напрямку – Львів – Київ – Харків, а це вже було б не просто погано, а майже кінець. Але Чернігів та Суми не впали", - написав Арестович.
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Також радник голови ОП поділився фото із зруйнованого Чернігова.
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