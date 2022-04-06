Якби впали Чернігів та Суми, то Києву довелося б дуже погано - Арестович

Цитата

"Якби впали Чернігів та Суми, то Києву довелося б дуже погано. І з'явилася б ймовірність, що російські війська розрізали б шляхи сполучення у напрямку – Львів – Київ – Харків, а це вже було б не просто погано, а майже кінець. Але Чернігів та Суми не впали", - написав Арестович.

Додамо

Також радник голови ОП поділився фото із зруйнованого Чернігова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Близько 70% Чернігова зруйновано внаслідок обстрілу російськими військами – мер