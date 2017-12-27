WhatsApp у 2018 році припинить роботу на деяких смартфонах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Творці сервісу WhatsApp з 2018 року відмовляться від підтримки смартфонів, на яких встановлена ОС Windows 8.0 і раніші версії, а також BlackBerry OS або BlackBerry 10. Про це повідомляє International Business Times, передає УНН.
У компанії уточнили, що відмова від підтримки даних систем відбуватиметься поступово, проте незабаром багато функцій сервісу стануть недоступні для ряду пристроїв. Зокрема, користувачі не зможуть створювати нові облікові записи.
Також в наступному році планується припинити підтримку Nokia S40 і S60, а до 2020 року аналогічна ситуація чекає смартфони, що працюють на базі Android 2.3.7 і старше.