Вже більше 7 тисяч держслужбовців склали іспит з української мови

Деталі

“З 16 липня 2021 року по всій Україні розпочалися іспити на визначення рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України „Про забезпечення функціонування української мови як державної“. Організовує та проводить іспити Національна комісія зі стандартів державної мови. За перший місяць іспит уже склали 7 652 особи (за перший тиждень — 1228 осіб, за другий — 1660 осіб, за третій — 1878 осіб, за четвертий — 2886 осіб)”, — повідомили у нацкомісії.

Тестову частину іспиту автоматично перевіряє комп’ютер, решту роботи — екзаменатори. Це забезпечує прозорість іспиту. Остаточні результати іспиту своїм рішенням встановлює Комісія протягом 15 календарних днів, дані про сертифікати вносять до Реєстру державних сертифікатів у цей же або на наступний день.

Там також додали, що: “Протягом першого місяця іспитування вже 3412 осіб отримали сертифікати про рівень володіння державною мовою: державні сертифікати рівня А1— жодної особи; рівня А 2 — 3 особи; рівня В1 — 29 осіб; рівня В2 — 240 осіб; рівня С1 — 1075 осіб; рівня С2 — 2065 осіб. Відсоток тих осіб, які іспиту не склали, не перевищує 2%”.

Доповнення

19 липня стали відомі результати першого іспиту на знання державної мови. Голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська повідомила, що всім, хто брав участь у іспиті, вдалося набрати мінімум 70 відсотків від стандарту та підтвердити високий рівень знання державної мови.