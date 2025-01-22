Вибухи пролунали в Харкові: в одному з районів виявили уламки ворожого безпілотника
Київ • УНН
У Холодногірському районі Харкова зафіксували уламки ворожого безпілотника після вибуху. За попередніми даними, постраждалих немає, ще один удар зафіксовано за межами міста.
У Харкові пролунав вибух, уламки ворожого "Шахеда" зафіксували у Холодногірському районі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"Вибух у Харкові. За попередніми даними, у небі був ворожий безпілотник", - повідомив Синєгубов.
За попередніми даними, уламки ворожого "Шахеда" зафіксували у Холодногірському районі. Ще один удар зафіксували за межами міста.
На цю хвилину - без постраждалих, резюмував голова ОВА.
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