Вибухи пролунали в Харкові: в одному з районів виявили уламки ворожого безпілотника

У Харкові пролунав вибух, уламки ворожого "Шахеда" зафіксували у Холодногірському районі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

"Вибух у Харкові. За попередніми даними, у небі був ворожий безпілотник", - повідомив Синєгубов.

За попередніми даними, уламки ворожого "Шахеда" зафіксували у Холодногірському районі. Ще один удар зафіксували за межами міста.

На цю хвилину - без постраждалих, резюмував голова ОВА.

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